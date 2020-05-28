РИАМО - 28 мая. В предстоящую пятницу в Москве ожидаются сильные ливневые дожди, в отдельных районах столицы может выпасть до 30 миллиметров осадков, что сделает этот день самым дождливым в текущем мае, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Над Черным море сформировался очень контрастный циклон, который будет продвигаться на север. С ним ожидается смена характера погоды. Нас ожидают грозы и порывистый ветер. В течение пятницы дождь в регионе будет усиливаться. Не исключено, что у нас только за день выпадет 10-15, а местами и 30 миллиметров осадков. При месячной норме в 51 миллиметр», - сказала Позднякова.

Она добавила, что несмотря на то, что в регионе ожидаются сильные дожди, воздух в пятницу прогреется до плюс 18-19 градусов.

Днем в субботу погода улучшится, дожди прекратятся. Воздух прогреется до плюс 23-25 градусов. В воскресенье погода будет ветреной с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.