РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 мая. В многоквартирных домах подмосковного Дзержинского в связи с наступлением теплой погоды начали процедуру отключения отопления, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Людмила Иванова.

Ранее в Подмосковье пришли холода, и в Дзержинском пришлось возобновить отопительный сезон.

«Отключаем теплоснабжение. С 27 мая в регионе установилась теплая погода. В субботу ждем + 24. И мы запустили процесс отключения отопления. Он займет 3-4 дня», - написала Иванова.

Она отметила, что технологически это сложный процесс, серьезное испытание для системы теплоснабжения. Поэтому потребуется время, чтобы батареи в квартирах снова стали холодными.

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«Заранее благодарю всех за понимание», - заключила Иванова.