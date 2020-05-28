РИАМО - 28 мая. В Читу прибыла группа врачей из Москвы, столичные медики помогут с лечением зараженных коронавирусной инфекции, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин попросил мэра столицы Сергей Собянина направить бригады московских медиков в регионы РФ, которые нуждаются в поддержке в борьбе с коронавирусом.

«В составе бригады в Читу прибыли шесть человек — хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра», — говорится в сообщении.

Специалисты из Москвы имеют большой опыт работы в моногоспиталях федерального центра. По поручению президента они привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медоборудование, лекарственные препараты.

Планируется, что врачи из Москвы будут оставаться в Забайкалье две недели.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.