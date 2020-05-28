РИАМО - 28 мая. За минувшие сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека, говорится в сообщении областного оперативного штаба по коронавирусу.

В Московской области за весь период пандемии зафиксировано 35 956 случаев заражения коронавирусом. Скончались 359 пациентов с Covid-19.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции граждан. Также действует масочный режим — граждане обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

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