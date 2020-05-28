РИАМО - 28 мая. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения в отношении компании «Сто профессионалов» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В УФАС обратился представитель лицея №14, который заключил контракт на оказание услуг по проведению противоэпидемических дератизационных, дезинсекционных работ и акарицидной обработке территории в этом году.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении компании «Сто профессионалов» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.