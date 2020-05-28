РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 мая. Жители Домодедова могут до 7 июня принять участие в онлайн-конкурсе молодых исполнителей «Мир, в котором я живу», итоги подведут 15 июня, сообщается в официальной группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с положением, конкурс будет проводиться по следующим номинациям: музыкальное направление, в котором можно заявить эстрадный вокал, народные песни и рэп; театральный жанр, к которому относится театр малых форм и художественное слово, а также оригинальный жанр, включающий в себя КВН, пантомиму, цирк, пародию и другое.

«Заявки и конкурсные работы принимаются до 7 июня на почту zayavka.pobeda@yandex.ru. Все конкурсанты автоматически становятся участниками голосования «Приз зрительских симпатий». Голосование пройдет в социальной сети «ВКонтакте» <...> Подведение итогов пройдет 15 июня!» - говорится в сообщении.

Все номинации подразделяются на соло или групповое исполнение.

При подведении итогов будет оцениваться техника исполнения, соответствие подобранного репертуара данным исполнителя, артистичность, костюмы.

Узнать подробности и заполнить заявку можно в положении конкурса.