РИАМО - 28 мая. Жалобу компании «Спортпокрытие» рассмотрело Московское областное УФАС России, обращение касалось действий комиссии по осуществлению закупок на комплексное благоустройство дворовой территории в Раменском округе, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС по Подмосковью.

Компания пожаловалась на Муниципальное казенное учреждение Раменского городского округа «Территориальное управление «Островецкое», Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок» Раменского городского округа Московской области на нарушение при проведении электронного аукциона на комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: деревня Островцы, улица Подмосковная, дом 16 и дом 24.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал обществу в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу компании «Спортпокрытие» обоснованной.

Кроме того, Муниципальному казенному учреждению Раменского городского округа «Территориальное управление «Островецкое», Муниципальному казенному учреждению «Центр закупок» Раменского городского округа Московской области было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.