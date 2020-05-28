РИАМО - 28 мая. В Москве от коронавируса за сутки выздоровели еще 3793 пациента после прохождения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251», - сообщила вице-мэр.

После лечения все пациенты проходят специальные исследования. После выписки все они получают подробные рекомендации.

Кроме того, вылечившимся жителям Москвы предлагают стать донорами плазмы. Сдать кровь могут москвичи от 18 до 55 лет, переболевшие Covid-2019. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Чтобы сдать плазму крови, нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.