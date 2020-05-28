РИАМО - 28 мая. В Ленинском городском округе 36-летнего мужчину госпитализировали с телесными повреждениями после застолья со знакомым, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 16 мая в деревне Лопатино.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД гражданин 1998 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По данным правоохранителей, преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан.