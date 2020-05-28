РИАМО - 28 мая. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Подмосковью 27 мая выдал московским аптекам первые разрешения на розничную торговлю лекарствами дистанционно, сообщается на сайте ведомства.

«Согласно указу президента Российской Федерации от 17 марта 2020 года «О розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения», осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом могут аптечные организации», - отмечается в материале.

При этом аптеки должны иметь лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

С 1 июня в рамках второго этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, москвичам разрешат гулять, также возобновится работа автосалонов, химчисток, непродовольственных магазинов, мастерских по ремонту обуви и одежды. В ближайшее время откроются ярмарки выходного дня.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.