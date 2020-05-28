РИАМО - 28 мая. Еженедельно с 3 июня по 26 августа Московского зоопарка будет проводить лекции о том, как люди приучали разных видов животных на протяжении многих тысячелетий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Посмотреть и узнать расписание лекции можно будет на страницах столичного зоопарка в социальных сетях.

«Московский зоопарк подготовил цикл лекций, посвященных истории одомашнивания разных видов животных. Они будут проходить один раз в неделю с 3 июня по 26 августа. Пока зоосад закрыт для посетителей в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции, лекции организуют в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы Московского зоопарка отметил, что на протяжении многих тысячелетий люди пытались приручить разных животных, но удалось одомашнить не более 25 видов представителей фауны.



«Первым спутником человека стал предок собаки — волк. Это животное начало жить с людьми еще в каменном веке, около 10–15 тысяч лет назад. Примерно в это же время в хозяйстве людей появились овцы и козы. Позднее в разных частях планеты началось одомашнивание оленей, верблюдов, предков современных коров и яков. Одними из последних одомашнены лошади - около 5,5 тысячи лет назад», - добавил он.



Лекции будет проводить сотрудник Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН, лектор столичного зоопарка Анна Гуторова.



Так, 3 июня состоится первая лекция, посвященная лошадям, ослам и мулам. 10 июня можно будет узнать о приручении диких туров в неолите (последний период каменного века). А 17 июня всех желающих приглашают послушать рассказ об одомашнивании оленей. Кроме того, лекция 24 июня будет посвящена верблюдам и их способности перевозить людей даже в самых засушливых условиях.



После снятия ограничительных мер лекции будут проходить в детском зоопарке.