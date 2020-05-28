РИАМО - 28 мая. Подмосковные полицейские задержали группу лиц, которых подозревают в серии краж из банкоматов и терминалов, расположенных в магазинах крупных торговых сетей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, злоумышленники в ночное время в масках, с помощью ломов и кувалды незаконно проникли в помещение магазина, расположенного в селе Ильинское округа Домодедово, откуда похитили алкогольную продукцию и денежные средства из банкомата», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сумма ущерба составила свыше 620 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

По словам Петровой, полицейские установили и при поддержке Росгвардии задержали по местам жительства трех ранее судимых жителей Коломенского городского округа в возрасте от 44 лет до 51 года, подозреваемых в кражах.

В результате обысков в жилищах задержанных полицейскими обнаружены и изъяты: одежда, обувь, балаклавы и кепки, в которых находились злоумышленники в момент совершения преступления, а также ломы и кувалда, используемые при проникновении в помещение магазина.

Кроме того, были обнаружены более 700 граммов вещества растительного происхождения и 11 патронов. Изъятые вещество и боеприпасы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

«По имеющейся информации, подозреваемые причастны к совершению 10 краж из магазинов и отделений банков, расположенных в городских округах Егорьевск и Домодедово. Общий ущерб составил свыше 1 миллиона рублей», – заключила Петрова.

Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент устанавливается причастность участников группы к совершению аналогичных преступлений на территории Подмосковья.