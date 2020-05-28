РИАМО - 28 мая. С 1 июня по 1 сентября будет проходить заявочная кампания на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского, лауреатами могут стать люди с ограниченными возможностями здоровья, которые привнесли вклад в развитие культуры и искусства, а также москвичи, оказывающие поддержку людям с инвалидностью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице начинается заявочная кампания на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского. На нее могут претендовать москвичи с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто оказывает поддержку людям с инвалидностью», - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента культуры города Москвы уточнили, что заявки будут приниматься с 1 июня по 1 сентября.

На данный момент из-за действия ограничительных мер подача заявок на участие в конкурсе осуществляется в электроном виде, но после их снятия можно будет лично оставить ее по адресу: улица Тверская, дом 14 с 10:00 до 15:00 каждый понедельник.

«Премии мэра Москвы имени Николая Островского присуждают лицам с ограниченными возможностями здоровья за выдающиеся достижения в области культуры, а также за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью в искусстве», - уточняется в материале.

Конкурс проходит в десяти номинациях. Так, премию можно получить за выдающиеся достижения в изобразительном искусстве, исполнительском искусстве, литературе и публицистике, в области дизайна и моды.



Кроме того, премию вручают за стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности, за популяризацию здорового образа жизни, за популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского.

Также награждают лауреатов за активную деятельность в области организации совместного отдыха детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в среде сверстников, не имеющих таких ограничений, за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства, за активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений.

Результаты конкурса объявят накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря. Каждый победитель получит диплом, нагрудный знак и настольную медаль, а также денежную премию в размере 150 тысяч рублей.