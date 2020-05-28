РИАМО - 28 мая. В Москве срок действия проездных на общественный транспорт продлят тем, кто в период действия режима самоизоляции совершил не более 22 поездок, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Продлеваться будут сроки действия оплаченных проездных билетов ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс» на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, срок действия которых не истек в период с 30 марта по 14 июня включительно. Их продлят на срок равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта по 14 июня.

«При условии, что в период с 30 марта 2020 года по 14 июня 2020 года (включительно) с использованием указанных билетов либо с использованием других билетов, записанных на носители указанных билетов, было совершено не более 22 поездок», - говорится в документе.

Также будут продлеваться сроки действия оплаченных льготных проездных билетов для обучающихся и студентов без лимита поездок на месяц и на три месяца, действие которых было приостановлено в соответствии с указом мэра. Их продлят после снятия режима повышенной готовности. Для продления нужно будет обратиться в ГУП «Московский метрополитен» или ГУП «Мосгортранс».

В Москве до 14 июня продолжает действовать режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.