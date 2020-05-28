РИАМО - 28 мая. В столице за два месяца свыше 320 грантов за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа» получили почти 250 преподавателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московские школы с 21 марта перешли на дистанционный режим работы. Большую помощь в организации онлайн-обучения оказала «Московская электронная школа» («МЭШ»).

«За вклад в развитие проекта наиболее активные учителя получают денежное вознаграждение — в последние два месяца 247 преподавателей стали обладателями гранта мэра Москвы», — сказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 2,5 тысяч сценариев уроков, свыше 7,6 тысячи интерактивных приложений, а также 131 учебное пособие опубликовали преподаватели с марта по май в библиотеке «МЭШ».

«Московская электронная школа» была запущена в сентябре 2016 года, а гранты за вклад в развитие образования стали присуждаются с 2017 года.