РИАМО - 28 мая. Свыше 260 тысяч одноразовых халатов и бахил для медицинских работников производят столичные предприятия еженедельно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Предприятия Москвы производят в неделю более 260 тысяч одноразовых халатов и бахил. Четверть от этого объема выпускают четыре крупных производителя одежды, которые на время пандемии перепрофилировали свои мощности на пошив средств индивидуальной защиты для медработников», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что ежедневно в Москве производят более 200 тысяч одноразовых халатов и свыше 60 тысяч хирургических бахил. Кроме того, 70 тысяч единиц спецодежды приходится на предприятия, которые перепрофилировали свою деятельность. Благодаря их переводу удалось полностью обеспечивать потребности системы здравоохранения в городе.

В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что в столице производят полный цикл средств индивидуальной защиты — от изготовления спецматериалов с высокими барьерными свойствами до выпуска готовых изделий.

Он подчеркнул, что все предприятия, которые производят спецодежду для медиков, соблюдают необходимые требования безопасности.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.