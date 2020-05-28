РИАМО - 28 мая. В деревне Лыткино Можайского городского округа обнаружено два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, на месте обнаружения выставлена охрана, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 20:34 27 мая поступило сообщение об обнаружении двух боеприпасов времен ВОВ по адресу: Можайский городской округ, деревня Лыткино. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения боеприпасов выставлена охрана. Изъятие и уничтожение запланировано силами министерства обороны РФ на четверг.