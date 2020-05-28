РИАМО - 28 мая. В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончался 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении.

За весь период пандемии в Москве выявили 171 443 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19.

Москвичи до 14 июня обязаны соблюдать режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается для поездки на работу или для обращения за медпомощью, похода в магазин или аптеку.

С 27 мая для передвижения по территории города будут действительны только столичные цифровые спецпропуска.

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Текстовая трансляция

28 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.