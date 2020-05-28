РИАМО - 28 мая. Пять московских стационаров, которые перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом, вернутся к стандартному режиму работы, планируется на следующей неделе 3 тысячи коек вернуть для приема неинфекционных больных, их общее число составит 5 тысяч мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина было принято решение пять городских стационаров, перепрофилированных ранее для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, вернуть к стандартному режиму работы. Так, 5 тысяч коек вернутся к привычной работе для приема неинфекционных больных.

«Уже начиная со следующей недели для приема неинфекционных больных мы вернем около 3 тысяч коек в пяти московских стационарах. К работе в стандартном режиме вернется челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, городская клиническая больница имени Е.О. Мухина, городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева, городская клиническая больница имени В.П. Демихова и городская клиническая больница № 31», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что около половины перепрофилированного коечного фонда для приема коронавирусных пациентов свободно. Но при этом резервные койки на базе временных госпиталей будут сохранены, чтобы оперативно принимать необходимые меры в случае изменения эпидемиологической ситуации.

В Москве на данный момент около 23 тысяч коек для приема больных с коронавирусом, а также около 15 тысяч мест создано в временных медицинских корпусах.

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28 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 371 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 774 заболевших. В Москве - 2 054.

- За сутки в Московской области вылечили после коронавирусной инфекции 403 пациента, за все время пандемии в регионе вылечили 6843 человека.

- Еще почти 3,8 тыс жителей Москвы выписались после лечения от коронавируса. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71251 в столице.

- Проездные в Москве продлят тем, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок.

- В столице за сутки скончался 71 пациент с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2254.