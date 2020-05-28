РИАМО - 28 мая. В столице десять видов субсидии стали самыми востребованными у малого и среднего бизнеса, поэтому заявки на их получение продлили для предпринимателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для поддержки предпринимателей в городе введены налоговые льготы, гранты, рассрочки по аренде и другим платежам. <…> Важное направление — это субсидии. Нам продолжает поступать большое количество заявок на них. И, чтобы все желающие успели подать документы, мы решили продлить заявочную кампанию по всем востребованным видам субсидий», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что прием заявок продлили по десяти самым востребованным видам субсидии, они будут действовать до тех пор, пока в них нуждается большое количество предпринимателей. Завершить заявочную кампанию планировалось 1 июня.

В частности, прием заявок на субсидии продлили для социальных предприятий, организаций гостиничной сферы и коммерческих коворкингов, разместивших на своей территории центр услуг для бизнеса (ЦУБ).

Кроме того, продолжают действовать субсидии на продвижение товаров онлайн и через сервисы доставки. Здесь предприниматели смогут получить частичную компенсацию комиссии, взимаемой интернет-площадкой за размещение продукции.

Выплаты на участие в выставках, на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда, на обучение по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей по образованию и субсидия для франчайзи также находятся в числе самых востребованных у предпринимателей.

Задать вопросы о действующих в Москве мерах поддержки и их получении можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по номеру телефона: +7 (499) 961-01-20.