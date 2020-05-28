РИАМО - 28 мая. В четверг в Москве и Подмосковье воздух может прогреться до 22 градусов тепла, существенных осадков при этом не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области — 17-22 градуса. Ветер южного направления 3-8 метров в секунду» - говорится в сообщении.

Для большинства метеочувствительных людей такие погодные условия не являются дискомфортными и редко провоцируют симптомы обострения хронических заболеваний.

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