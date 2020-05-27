РИАМО - 27 мая. В Московской области 1 июня муниципальный земельный контроль возобновит свою работу по проведению осмотров и проверок, но инспекторы будут обязаны вести деятельность при минимальном контакте с правообладателями, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«В этом году отменены плановые проверки муниципального земельного контроля Подмосковья относительно юридических лиц. Внеплановые проверки юрлиц продолжатся, но будут осуществляться по согласованию с прокуратурой и только при наличии угрозы или факта причинения вреда жизни и здоровью граждан», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что согласование прокуратуры в этом году требуется даже для проверок исполнения предписаний, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства. Порядок проведения МЗК в отношении физлиц в 2020 году не изменился. Всего до конца года планируется провести осмотр 33 тысяч участков.

Приостановка деятельности муниципального земельного контроля Подмосковья по осмотрам, плановым и внеплановым проверкам земель на территории региона была введена в соответствии с изменениями, внесенными в постановление губернатора Московской области, которое регулирует действия органов власти с введением режима повышенной готовности.