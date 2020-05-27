РИАМО - 27 мая. В Московской области 11 предприятий получили льготные кредиты по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» Фонда развития промышленности РФ, всего им выдали 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Эти средства направят на создание необходимых производственных мощностей по выпуску продукции для борьбы с распространением коронавируса.

«Инвесторам из Подмосковья уже выделено 3 миллиарда рублей льготных кредитов ФРП. Еще 48 заявок от производителей Московской области ожидают одобрения экспертного совета фонда на получение займов на сумму 9,3 миллиарда рублей», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Заявки от подмосковных предприятий находятся на сопровождении областного Фонда развития промышленности.

Сумма кредита по новой противоэпидемической программе может составлять от 50 до 500 миллионов рублей под 1% годовых сроком до двух лет.

Предприятия, которые хотят участвовать в этой программе ФРП, могут получить и использовать льготный заем на приобретение необходимого оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также критически важной готовой зарубежной продукции.

За консультационной поддержкой и сопровождением заявки на получение займа можно обратить в Фонд развития промышленности Московской области.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- Рабочие пропуска в Москве продлятся автоматически до 14 июня. Цифровой пропуск нужно будет оформлять для поездок на транспорте для разовых поездок в личных целях и поездок в медучреждения.

- В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны, химчистки и непродовольственные магазины. Кроме того, начнет работать велопрокат.

- Москвичи смогут выходить из дома для прогулок с 1 июня. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве продлили самоизоляцию до 14 июня. Также продлен запрет на проведение массовых мерпориятий.

- В Москве 28 мая проведут десятую масштабную дезинфекцию. В ней задействуют более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники.

- Выход из самоизоляции в Москве протестируют «по домам». С 1 июня в Москве в тестовом режиме гражданам разрешат совершать прогулки.

«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.

- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

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- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

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- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.