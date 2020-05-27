РИАМО - 27 мая. Воспитанники Старогородковской школы спортивной акробатики Одинцовского округа записали видеозарядку для детей, акцию провели в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт», говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Главными героями видеозарядки стали Виктор Гречухин и Богдан Макеев.

«Виктор и Богдан хорошо знакомы пользователям соцсетей – в марте большую популярность набрал ролик их тренировки в больнице. Тогда спортсмены приехали с соревнований в Португалии и по правилам угодили на двухнедельный карантин. Но больничные стены не стали для них препятствием – в палате ребята отрабатывали довольно сложные поддержки», - сказал член одинцовского отделения «Единой России», директор спортивной школы «Старый городок» Теймураз Гургенидзе.

По его словам, запись с их тренировкой получила много восторженных отзывов в интернете и даже попала в программу к Андрею Малахову. Когда руководство местного отделения «Единой России» попросило Виктора и Богдана записать видеозарядку, они сразу согласились.

Гургенидзе подчеркнул, что в подготовленной ребятами видеозарядке нет сложных упражнений – она рассчитан на всех, вне зависимости от уровня спортивной подготовки.

«Считаю, что это очень хорошая инициатива, которая поможет сидящим на самоизоляции мальчикам и девочкам выплеснуть энергию и укрепить свое тело», - сказал Гургенидзе.

Он также подчеркнул, что воспитанники школы, несмотря на юный возраст, достигли серьезных успехов в спортивной акробатике — являются четырехкратными чемпионами России, бронзовыми и серебряными призерами чемпионатов Европы и победителями множества других турниров.

Их видеозарядку можно посмотреть на сайте администрации Одинцовского округа, в социальных сетях и на странице местного отделения «Единой России».

В связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 по поручению главы Одинцовского округа, секретаря местного отделения «Единой России» Андрея Иванова для оказания помощи одиноким пенсионерам, малоподвижным людям мобилизованы сотрудники администрации, депутаты, активисты Волонтерского центра «Единой России».

Волонтеры каждый день совместно с сотрудниками управления социальной защиты населения обзванивают пенсионеров и многодетные семьи, чтобы узнать об их потребностях в лекарствах, продуктах и средствах гигиены.

Телефон горячей линии управления социальной защиты: +7 495 593-44-56. Также работает круглосуточная «Линия Доверия» — +7 495 596-14-26.