РИАМО - 27 мая. Министерство здравоохранения России порекомендовало не учитывать в статистике зараженных коронавирусом пациентов, у которых нет жалоб, сообщает kp.ru.

«Люди с положительным анализом на коронавирус, но не имеющие жалоб, не должны включаться в статистику заболеваемости» - отмечается в соответствующей рекомендации ведомства.

В ведомстве объяснили, что при положительном тесте на инфекцию такое состояние будет определяться как носительство и кодировать рубрикой Z22.8.

В России за весь период эпидемии зарегистрировано 370 680 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 142 208 человек, скончались 3968 человек.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

- Рабочие пропуска в Москве продлятся автоматически до 14 июня. Цифровой пропуск нужно будет оформлять для поездок на транспорте для разовых поездок в личных целях и поездок в медучреждения.

- В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны, химчистки и непродовольственные магазины. Кроме того, начнет работать велопрокат.

- Москвичи смогут выходить из дома для прогулок с 1 июня. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве продлили самоизоляцию до 14 июня. Также продлен запрет на проведение массовых мерпориятий.

- В Москве 28 мая проведут десятую масштабную дезинфекцию. В ней задействуют более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники.

- Выход из самоизоляции в Москве протестируют «по домам». С 1 июня в Москве в тестовом режиме гражданам разрешат совершать прогулки.

«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.

- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.