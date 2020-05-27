РИАМО - 27 мая. Жители Зеленограда попросили спасателей перевезти утку и утят от торгового центра к пруду, чтобы их не задавили, спасатели помогли пернатым добраться до водоема, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Мотогруппа поисково-спасательного отряда №214, совершая патрулирование, получила просьбу о помощи от жителей.

«На Панфиловском проспекте вблизи торгового центра между двух дорог бегали мама-утка с маленькими утятами. Жители беспокоились, что птиц могут случайно задавить, поэтому попросили спасателей перевезти животных к пруду», - говорится в сообщении.

Спасатели поймали утят и маму-утку и перевезли их в безопасную зону в картонной коробке.