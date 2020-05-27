РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 мая. Подрядчики приступили к ремонту дороги «Промзона Силикат», начали с демонтажа бордюрного камня, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Ремонт будет осуществляться на двух участках, все работы планируется завершить к 26 июня.

«Здесь были большие проблемы с ливневкой - из-за этого ямочного ремонта хватало ненадолго, а полноценный ремонт делать не было смысла. Начиная с прошлого года, МУЖКП «Котельники» проделало огромную работу для того, чтобы решить проблему. И теперь мы сможем качественно отремонтировать этот участок», - сказал временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Жигалкин.

Помимо этого, в течение лета будут проведены работы на Асфальтовой улице, на участке в микрорайоне Ковровый от остановки до СК «Дружба», а также на Дзержинском шоссе в границах города. Они будут включать в себя замену бордюрного камня, замену асфальтового полотна, обустройство тротуаров.