РИАМО - 27 мая. Правительство Москвы собирается протестировать в 2020 году примерно 100 решений в сфере торговли, медицины, экологии, образования, транспорта и других областях, программа пилотного тестирования позволяет разработчикам испытать свои проекты в реальных условиях городской среды, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Принять участие в программе могут не только московские стартапы и технологические компании, но и юридические лица и индивидуальные предприниматели из других регионов России, а также международные компании», – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что в результате испытаний предприниматели смогут выявить и устранить возможные недочеты, получить обратную связь от потребителей и оценить потенциал проекта для его дальнейшего внедрения в городскую инфраструктуру или вывода на рынок.

В программе задействованы свыше 40 площадок для пилотного тестирования инноваций. К ним относятся государственные организации, научно-практические центры, коммерческие фирмы, производственные предприятия, клинические больницы, ритейлеры, арт-площадки и крупнейшие вузы.

На базе Научно-практического реабилитационного центра в течение двух месяцев тестировали телескопическое устройство ТРАМ. Оно совмещает в себе функции подъемника и тренажера для ходьбы маломобильных граждан - самостоятельно или при помощи сопровождающего. В Центре патологии речи и нейрореабилитации апробировали комплекс «Экзокисть» для реабилитации пациентов с поражениями мозга.

На площадке центра дизайна Artplay протестировали технологию очистки поверхностей, позволяющую увеличить стойкость фасадов зданий и памятников архитектуры. Также 16 человек с инвалидностью по зрению первой и второй группы участвовали в апробации технологии «Говорящий город».

26 мая правительство Москвы приняло постановление «О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве». Поддержка высокотехнологичному бизнесу в проведении испытаний технологий и продукции будет оказываться системно и на постоянной основе. Ранее данная программа работала в тестовом режиме. Координатором проекта выступает столичный департамента предпринимательства и инновационного развития.