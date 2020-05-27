РИАМО - 27 мая. Следственный комитет проведет проверку по информации о том, что у 90-летнего пенсионера забрали квартиру путем мошенничества, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки по фактам возможных мошеннических действий в отношении 90-летнего пенсионера, озвученным в СМИ», - сказала Иванова.
Согласно информации, у пенсионера забрали обманным путем квартиру на Садовом кольце и поместили его в дом престарелых. С сентября мужчина, проживающий в квартире одного из домов на Смоленском бульваре, не выходит на связь с сыном, но соседи дедушки видели его около месяца назад.
Следователи проверят все изложенные факты. Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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