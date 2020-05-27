РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая. Более 300 тысяч люберчан ежегодно приходят в библиотеки с целью получения книги или необходимой информации, а также для участия в культурно-досуговых мероприятиях, сообщила председатель комитета по культуре администрации округа Светлана Носкова.

«От всей души поздравляю всех сотрудников библиотек с профессиональным праздником. Он имеет особое значение не только для библиотекарей, но и для всех читателей, кто любит и ценит хорошие книги», - отметила Носкова. ⠀

По ее словам, библиотеки сегодня остаются очагом культуры, который объединяет тысячи людей. В Общероссийский День библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, она поздравила всех причастных к этой профессии людей.

Сегодня в городском округе Люберцы работает 16 библиотек. Их общий фонд составляет порядка 530 тысяч книг и более 100 тысяч книг электронного каталога.⠀