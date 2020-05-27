РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) 27 мая. Пожилой спортсмен из подмосковных Котельников принял участие в групповой тренировке по кроссфиту в Zoom «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Директор МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» Михаил Набокин принял участие в групповой тренировке по кроссфиту в Zoom «Живу спортом». С 15 мая занятия проходят по восьми различным направлениям и продлятся до снятия режима самоизоляции. Ознакомившись с расписанием тренировок «Живу спортом» в Zoom, Набокин решил попробовать себя и проверить свои силы в занятии группы кроссфит.

«Тяжело. Но закалка бывалого десантника, инструктора по рукопашному бою и КМС СССР по дзюдо не подкачала», - сказал Набокин.

В свои 59 лет он в отличной форме. Выбор занятий большой: йога, стретчинг, бодифитнес, кроссфит, фитбол, пилатес, зумба и специальные тренировки для детей и людей старшего возраста. Ведущие занятий – опытные инструкторы, которые выходят в прямой эфир из спортивных центров, что позволяет лучше погрузиться в атмосферу спорта.