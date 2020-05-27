РИАМО - 27 мая. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов 27 мая провел онлайн-прием жителей своего избирательного округа, в ходе чего к нему обратились две семьи из Балашихи, которым он помог решить их проблемы, говорится в сообщении регионального парламента.

Многодетная мама, воспитывающая детей одна, Оксана Иванова обратилась с просьбой оказать содействие в устройстве сына в дежурную группу детского сада на период пандемии. Для этого нужно предоставить справку с места работы матери и отца, но получить документы от отца не представляется возможным.

«Помогу устроить сына Мишу в детский сад без предоставления справки. Оксана Александровна одна воспитывает детей, и нужно снять все препятствия, чтобы ребенок мог проводить время в детском саду, пока его мама работает», – сказал Брынцалов.

Другая семья из Балашихи попросила об оказании материальной помощи. Элла Близнина воспитывает полуторагодовалого сына и сейчас не работает. Ее муж, гражданин Республики Беларусь, прошел первую процедуру на оформление гражданства России, поэтому семья не получает основного пособия по уходу за ребенком, так как муж-иностранец работает по договору и предоставить справку о заработной плате не может.

«Сейчас только начинают открываться учреждения, в которых муж Эллы Олеговны сможет закончить оформление гражданства России, чтобы затем уже оформить все необходимые документы для выплат на ребенка. А пока, на этот период, я окажу материальную помощь семье», – отметил Брынцалов.