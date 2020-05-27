РИАМО - 27 мая. В Москве правоохранители задержали адвоката, подозреваемого в причастности к мошеннической схеме преступной группы, завладевшей незаконным путем имуществом государственных органов и граждан, сообщила РИАМО в среду старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Ранее правоохранители уже задержали шесть участников организованной группы московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фаиля Садретдинова, которым предъявили обвинение в мошенничестве.

«По данным следствия, Хамидуллин и Садретдинов, имея умысел на получение нелегального дохода, создали организованную группу для совершения тяжких преступлений против собственности, для чего разработали план, предусматривающий вовлечение в сферу незаконной деятельности подконтрольных лиц и совершение сложных, завуалированных действий», - рассказала Иванова.

В ведомстве полагают, что соучастники с помощью поддельных документов обманом приобретали право на объекты столичного имущества, оформляли их в собственность своих родственников или соучастников и похищали с расчетных счетов банковских вкладов. Своими действиями они причинили имущественный вред на сумму более 250 миллионов рублей.

В ходе обысков и задержания у фигурантов изъяты более 60 паспортов граждан России на имена лиц пожилого возраста, значительное количество документов на различные квартиры и земельные участки государственных органов и одиноких пожилых лиц, печати, штампы.

Кроме того, следователи установили причастность адвоката Сергея Щербакова, который накануне был задержан. По данным следствия, адвокат, обладая опытом работы и специальными познаниями, неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, похищая объекты недвижимости.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката Щербакова. Расследование по уголовному делу продолжается.

Сейчас адвокат Садретдинов объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу также задержан его 21-летний сын.