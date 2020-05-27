РИАМО - 27 мая. Предприятия Московской области продолжают менять формат производства в период ограничительных мест, значительная часть организаций стала выпускать товары, спрос на которые вырос в связи с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организация нового направления на производстве позволяет сохранять рабочие места и даже увеличить их количество.

«Многие предприятия Московской области перепрофилируются: начинают производство средств индивидуальной защиты. Производителям масок мы компенсируем 80% от стоимости оборудования. До 50% предусмотрена компенсация затрат на оборудование для всех остальных. Заявки подаются в электронном виде на региональном портале государственных услуг», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Так, компания «Автохимпроект» из Химок занимается производством антифризов и выпускает автохимию. В период пандемии предприятие начало производство антисептиков. Несколько партий уже поставили в местные больницы.

В городском округе Волоколамск компания «Кэн-Пак Завод Упаковки» планирует установку второй линии производства алюминиевой упаковки в ноябре. А сейчас предприятие организовало дополнительное производство антисептиков.

Несколько предприятий Богородского городского округа перепрофилировались для производства масок. Компания «Флексмет» до пандемии производила сумки-шопперы, хозяйственные тележки, термосумки для торговых сетей, с вводом режима самоизоляции начала производство средств индивидуальной защиты. Бренд «Valen-ki», специализирующийся на изготовлении дизайнерской обуви из шерсти, в период пандемии занялся производством масок.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 МАЯ

- Рабочие пропуска в Москве продлятся автоматически до 14 июня. Цифровой пропуск нужно будет оформлять для поездок на транспорте для разовых поездок в личных целях и поездок в медучреждения.

- В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны, химчистки и непродовольственные магазины. Кроме того, начнет работать велопракат.

- Москвичи смогут выходить из дома для прогулок с 1 июня. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве продлили самоизоляцию до 14 июня. Также продлен запрет на проведение массовых мерпориятий.

- В Москве 28 мая проведут десятую масштабную дезинфекцию. В ней задействуют более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники.

- Выход из самоизоляции в Москве протестируют «по домам». С 1 июня в Москве в тестовом режиме гражданам разрешат совершать прогулки.

«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.

- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.