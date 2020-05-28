РИАМО - 28 мая. В Москве в четверг стартует познавательная онлайн-акция «День без турникетов», уже во второй раз она проводится в онлайн-режиме, акция продлится до 30 мая, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

За время проведения акции представители конструкторского бюро, детского технопарка, столярной мастерской, школы полетов и других партнеров проекта проведут 18 дистанционных мастер-классов, поучаствовать в которых смогут не только москвичи, но и представители других регионов.

«Это уже второй «День без турникетов», который пройдет онлайн. Вместе с москвичами присоединиться к акции могут все желающие, независимо от города проживания. Образовательные проекты, мастерские и технологичные компании подготовили для зрителей 18 дистанционных занятий», — отметила заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Мастер-классы рассчитаны на участников разных возрастов. Участникам расскажут об основах 3D-моделирования и компьютерной анимации, принципах пилотирования самолетов, искусстве скетчинга и приготовлении мороженого.

Киностудия «Союзмультфильм» приглашает на «Онлайн-мультчтения», посвященные историям о героях «Простоквашино». В рамках онлайн-урока от детской школы программирования можно будет написать свой первый код.

Образовательная платформа «Учи.ру» организует мастер-класс для родителей по развитию аналитического мышления у ребенка, спикером которого выступит преподаватель по логике Высшей школы экономики Тарас Пащенко.

Детский технопарк «Калибр», летная школа, дизайн-студия, кондитерское производство, столярная мастерская, конструкторское бюро, фермерское хозяйство и другие партнеры акции также организуют мастер-классы.

«Для всех желающих на сайте проекта также доступны 23 видеоэкскурсии по популярным площадкам столицы. Их посмотрели уже более 19 тысяч пользователей», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Акция «День без турникетов» проходит в столице с 2012 года. Она позволяет юным москвичам посещать столичные организации и знакомиться с их работой. За все время ее проведения в ней поучаствовали более 120 тысяч человек и свыше 200 организаций.