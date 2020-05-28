РИАМО - 28 мая. С утра четверга в домах Подмосковья будет отключено теплоснабжение, подачу тепла в квартиры и на социальные объекты возобновляли в регионе из-за похолодания.

Долгосрочный прогноз среднесуточной температуры воздуха в регионе стабильно выше плюс 12-15 градусов. Повторной подачи отопления в дома в Подмосковье не планируется.

После отключения отопления теплосетевое хозяйство региона пройдет дополнительную проверку.

Также с четверга стартует ремонт оборудования котельных Подмосковья.