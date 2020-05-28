РИАМО - 28 мая. С утра четверга в домах Подмосковья будет отключено теплоснабжение, подачу тепла в квартиры и на социальные объекты возобновляли в регионе из-за похолодания.
Долгосрочный прогноз среднесуточной температуры воздуха в регионе стабильно выше плюс 12-15 градусов. Повторной подачи отопления в дома в Подмосковье не планируется.
После отключения отопления теплосетевое хозяйство региона пройдет дополнительную проверку.
Также с четверга стартует ремонт оборудования котельных Подмосковья.
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