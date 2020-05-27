РИАМО - 27 мая. Согласно результатам исследования финансовой грамотности в России, Московская область показала рост и попала в список «Прогресс года», говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов РФ.

Исследование проводилось центром НАФИ в 85 субъектах РФ, его организовали в рамках проекта Минфина РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

«Большинство регионов (71 из 85) продемонстрировали рост уровня финансовой грамотности населения», — отмечается в материале.

Лидерами по уровню финансовой грамотности стали Калининградская область, Кировская область, Республика Коми.