РИАМО - 27 мая. Два жилых корпуса по программе реновации начали строить в районе Коптево в столице, всего здесь будет 259 квартир, новостройки оборудуют системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Первое здание будет состоять из трех секций переменной этажности. Второй дом – односекционный. Новостройки возводят по индивидуальному проекту, в котором предусмотрена подземная одноуровневая парковка, разделенная на две части.

«В районе Коптево по адресу 3-й Новомихалковский проезд, владение 8, корпус 1 началось строительство двух корпусов для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы подготовительного периода, устройство временных дорог на участке и бытового городка», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что работы ведутся в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями по нераспространению коронавирусной инфекции. Все специалисты обеспечены индивидуальными средствами защиты в полном объеме. Ввод корпусов в эксплуатацию планируется в 2021 году.

В корпусах будет 259 квартир. Из них 39 однокомнатных, 183 двухкомнатных и 37 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит почти 15 869 квадратных метров. Улучшенная отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам реновации. Придомовая территория предусматривает создание безбарьерной среды для маломобильных людей. Также планируется озеленение и установка детской и спортивной площадок.

«В Северном округе в программу реновации включены 514 жилых домов общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров, утверждено 58 «стартовых» площадок мощностью 812 тысяч квадратных метров <…> В районе Коптево новые квартиры получат жители 123 пятиэтажек. В районе определено пять «стартовых» площадок для строительства жилых домов», – заключил Загрутдинов.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса.