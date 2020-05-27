РИАМО - 27 мая. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников оценил первое в истории столичного парламента дистанционное пленарное заседание, этот формат работы в текущей ситуации наиболее безопасный, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

Он подчеркнул, что возможность проведения заседаний в дистанционном режиме закреплена в регламенте думы. Таким образом, удаленные заседания могут проводить в условиях режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

«Нужно сказать, что технически дума давно и успешно использует возможности удаленной работы. Поскольку многие депутаты работают на неосвобожденной основе, дистанционная работа с документами, обращениями граждан и справочными ресурсами думы – привычный формат работы», - говорится в сообщении.

Заседание столичного парламента в дистанционном формате обеспечено благодаря системе управления информации МГД (СУИ). Видео- и аудиосвязь реализована с помощью системы видеоконференцсвязи ВКС «Майнд» - это российский продукт из реестра отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России, который успешно используют крупнейшие компании и организации, в том числе Сбербанк, «Ростех», Центральный банк РФ, Счетная палата РФ, Федеральное казначейство, правительство Москвы.

По словам Шапошникова, удаленные устройства, с которых работают депутаты, могут иметь как проводное подключение, так и через беспроводные сети. По его словам, система полностью отвечает современным требованием информационной безопасности. Подключение к внутренней локальной сети возможно только с авторизованных устройств, все данные передаются в зашифрованном виде.

На сегодняшний день уже 33 субъекта РФ приняли решение о проведении дистанционных заседаний, восемь субъектов уже провели, что говорит о востребованности такого формата работы.