РИАМО - 27 мая. В Московской области медикам, работающим с коронавирусными пациентами, предоставили выплаты на сумму 3,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Врачам, работающим в коронавирусных стационарах, положена доплата в размере 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 50 тысяч рублей, младшему – 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи выплачивают 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу и водителям – 25 тысяч рублей.

«Такие допвыплаты положены на три месяца с апреля по июнь 2020 года. На сегодняшний день их уже получили 16 270 медработников на общую сумму 1 миллиардов рублей», — отмечается в материале.

Также доплаты медикам, которые работают с Covid-19, устанавливается в зависимости от среднемесячного дохода за прошлый год, который составляет 47 тысяч 106 рублей.

Врачам положены надбавки в 100% (47 тысяч 106 рублей), среднему медперсоналу – 50% (23 тысячи 553 рублей), младшему - 30 % (14 тысяч 131 рубль), врачам скорой — 80 % (37 тысяч 684 рубля), среднему медперсоналу — 40% (18 тысяч 842 рублей), а младшему — 20% (9 тысяч 421 рубль).

Врачам, оказывающим помощь амбулаторно, полается 80% от среднемесячного дохода (37 тысяч 684 рубля), среднему медицинскому персоналу – 40% (18 тысяч 842 рубля), а младшему медицинскому персоналу — 20 % (9 тысяч 421 рубль).

Такие выплаты получили 16 274 работников на общую сумму 318,1 миллиона рублей.

Врачам, которые имеют риск инфицироваться, выплачивают надбавку в размере 50 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 20 тысяч рублей, младшему — 10 тысяч рублей, водителям — 15 тысяч рублей, уборщицам, буфетчицам, администраторам/регистраторам — 10 тысяч рублей.

«На текущий момент выплаты получили 38 208 работников медицинских организаций на общую сумму 1,9 миллиардов рублей. Таким образом, всего по всем трем видам выплат общая сумма составила 3,3 миллиарда рублей», — отмечается в материале.

Вопрос по предоставлению средств решается главврачами учреждений.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны, химчистки и непродовольственные магазины. Кроме того, начнет работать велопракат.

- Москвичи смогут выходить из дома для прогулок с 1 июня. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве продлили самоизоляцию до 14 июня. Также продлен запрет на проведение массовых мерпориятий.

- В Москве 28 мая проведут десятую масштабную дезинфекцию. В ней задействуют более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники.

- Выход из самоизоляции в Москве протестируют «по домам». С 1 июня в Москве в тестовом режиме гражданам разрешат совершать прогулки.

«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.

- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

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