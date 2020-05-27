РИАМО - 27 мая. Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, убедившего пожилую женщину выкинуть в окно 28 тысяч рублей, нарушитель представился потерпевшей в телефонном звонке сотрудником правоохранительных органов, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

В отдел полиции с заявлением обратилась 70-летняя жительница района Нагатинский затон. По ее словам, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что в районе орудуют мошенники и попросил незамедлительно с ним связаться, если ее побеспокоят злоумышленники.

«Спустя некоторое время, пенсионерке действительно позвонил неизвестный и потребовал вернуть несуществующий долг. Женщина, прервав разговор, сообщила об этом мнимому стражу порядка. Правоохранитель под предлогом поимки мошенников убедил заявительницу выбросить в окно имеющиеся у нее денежные средства, что последняя и сделала», – говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила 28 тысяч рублей. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий, у которого было обнаружено и изъято похищенное.

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.