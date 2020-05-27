РИАМО - 27 мая. Большинство регионов России — 71 из 85 регионов — продемонстрировали рост уровня финансовой грамотности в 2019 году по сравнению с 2018 годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов РФ.

Результаты масштабного исследования в рамках Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» представили в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».

«Оператором уникального по своим масштабам исследования, в котором приняли участие 85 000 респондентов по всей России, выступил аналитический центр НАФИ», - говорится в сообщении.

При проведении исследования согласно методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) использовался индекс финансовой грамотности, отражающий способность человека к разумному управлению личными финансами. Этот показатель измеряется в диапазоне от 1 до 21 балла. Согласно данным исследования, в прошлом году индекс финансовой грамотности россиян вырос на 2% —до 12,37 балла (в 2018 году –12,12 балла).

Кроме того, выросло число граждан с высоким уровнем финансовой грамотности – до 12,4% (рост почти на 3 процентных пункта). У 46,8% населения зафиксировали средний уровень финансовой грамотности, а низкий – у 40,8%.

Самые финансово грамотные жители России – это мужчины и женщины в возрасте 30-45 лет, те, кто имеет высшее образование, квалифированные специалисты и руководители, люди в браке, воспитывающие одного или двух детей.

По данным исследования, низкий уровень финансовой грамотности характерен для неработающих — студентов и пенсионеров. Также низкий уровень грамотности у людей, не пользующихся финансовыми продуктами, многодетных семей, сельских жителей и жителей малых городов.

«Самооценка финансовой грамотности не всегда совпадает с Индексом финграмотности. Особенно часто это несовпадение проявляется в старших возрастных группах: россияне после 55 лет чаще других уверены в своей способности грамотно распоряжаться деньгами, хотя их Индекс финансовой грамотности существенно ниже, чем у среднего возраста», – подчеркивается в исследовании.