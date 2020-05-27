РИАМО - 27 мая. Правила прогулок и занятий спортом на свежем воздухе позволят жителям совершать полноценные прогулки, это не приведет к вводу новых видов цифровых пропусков и скоплению людей в общественных местах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 1 по 14 июня в Москве будет действовать прогулочный режим. Москвичам разрешено заниматься спортом на улице ежедневно до 9 утра, а также гулять в радиусе до двух километров от дома с 9 утра до 9 вечера.

«Новые правила прогулок могут показаться чрезмерно сложными. Я сам от них не в восторге. Но утверждая эти правила, мы хотели решить три задачи одновременно», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Нововведение даст возможность местным жителям не просто «выбегать на полчасика» из дома, а совершать полноценные длительные прогулки. Также новая мера позволит обойтись без введения еще одной разновидности электронных пропусков.

Правила прогулок позволят избежать скопления большого числа людей, что снизит риск новых заражений коронавирусом.

«Давайте посмотрим, как будет работать эксперимент с прогулками, и через две недели примем решение о его продолжении, модификации или даже об отмене ограничений на прогулки», - написал Собянин.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны, химчистки и непродовольственные магазины. Кроме того, начнет работать велопракат.

- Москвичи смогут выходить из дома для прогулок с 1 июня. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве продлили самоизоляцию до 14 июня. Также продлен запрет на проведение массовых мерпориятий.

- В Москве 28 мая проведут десятую масштабную дезинфекцию. В ней задействуют более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники.

- Выход из самоизоляции в Москве протестируют «по домам». С 1 июня в Москве в тестовом режиме гражданам разрешат совершать прогулки.

«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.

- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.