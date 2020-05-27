РИАМО - 27 мая. В Москве приняли решение возобновить работу ярмарок выходного дня на втором этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Разрешая работу торговли и части предприятий сферы услуг, я от всей души хочу поблагодарить работников этих организаций за дисциплину и понимание, с которыми вы пережили два месяца закрытых дверей», - написал Собянин в личном блоге.
Первые ярмарки выходного дня в Москве могут пройти уже 5 июня.
Мэр столицы поблагодарил представителей торговли за переход в дистанционный режим, а также призвал и дальше продолжать работать в нем, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>> В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны, химчистки и непродовольственные магазины. Кроме того, начнет работать велопракат. - Москвичи смогут выходить из дома для прогулок с 1 июня. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. - В Москве продлили самоизоляцию до 14 июня. Также продлен запрет на проведение массовых мерпориятий. - В Москве 28 мая проведут десятую масштабную дезинфекцию. В ней задействуют более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники. - Выход из самоизоляции в Москве протестируют «по домам». С 1 июня в Москве в тестовом режиме гражданам разрешат совершать прогулки. - Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня. - Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период. - Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед. - Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре. - За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140. - Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев. - Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа. - Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458. - Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция. - Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.
Текстовая трансляция
27 МАЯ
Мэр столицы поблагодарил представителей торговли за переход в дистанционный режим, а также призвал и дальше продолжать работать в нем, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны, химчистки и непродовольственные магазины. Кроме того, начнет работать велопракат.
- Москвичи смогут выходить из дома для прогулок с 1 июня. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
- В Москве продлили самоизоляцию до 14 июня. Также продлен запрет на проведение массовых мерпориятий.
- В Москве 28 мая проведут десятую масштабную дезинфекцию. В ней задействуют более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники.
- Выход из самоизоляции в Москве протестируют «по домам». С 1 июня в Москве в тестовом режиме гражданам разрешат совершать прогулки.
- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.
- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.
- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.
- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.
- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.
- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.
- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.
- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.
- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.
- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.
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