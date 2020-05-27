РИАМО - 27 мая. С 1 июня жители Москвы смогут выходить из дома для прогулок и занятий, мера коснется и пожилых людей старше 65 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин уже подписал соответствующий указ.

«За исключением «Зарядья» для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории», - написал Собянин на своем сайте.

Прогулки разрешены жителям в качестве эксперимента с 1 по 14 июня. Прогулки разрешены практически всем жители города, включая жителей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

По-прежнему запрещено гулять болеющим COVID-19, людям с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам. Также нельзя гулять людям, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы).

Для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом не нужно будет оформлять пропуск.

Жителям разрешается гулять и заниматься спортом на любых открытых городских пространствах – во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях. Радиус прогулки от дома не должен превышать двух километров.

В случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории могут ограничить.

Москвичи смогут получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут. Информация будет публиковаться на «Яндексе».

Также на улице следует соблюдать социальную дистанцию. Продолжает действовать запрет на использование лавочек, беседок, детских и спортивных площадок.

Запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем, во время прогулок и занятий спортом. Но можно брать с собой велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь.

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Текстовая трансляция

27 МАЯ

В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны, химчистки и непродовольственные магазины. Кроме того, начнет работать велопракат.

- Москвичи смогут выходить из дома для прогулок с 1 июня. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Москве продлили самоизоляцию до 14 июня. Также продлен запрет на проведение массовых мерпориятий.

- В Москве 28 мая проведут десятую масштабную дезинфекцию. В ней задействуют более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники.

- Выход из самоизоляции в Москве протестируют «по домам». С 1 июня в Москве в тестовом режиме гражданам разрешат совершать прогулки.

«Очень непростое решение. <...> Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать график, когда те или иные дома <...> будут выходить на прогулки», - сказал Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

- Непродовольственную торговлю могут возобновить в Москве с 1 июня.

- Предлагаем подвести итоги самоизоляции и выяснить, насколько полезным оказался лично для вас этот период.

- Москвичи теперь могут сдать тест на антитела к коронавирусу по собственной инициативе. Предварительная запись открыта на две недели вперед.

- Москва готова ко второму этапу снятия ограничений из‑за коронавируса. Так считают в Роспотребнадзоре.

- За сутки в России зарегистрировали 8 338 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 2 140.

- Пункты вакцинации животных против бешенства возобновили работу в Подмосковье. В этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

- Аэропорт Внуково начал частично снимать ограничения по коронавирусу. Возврат к обычному режиму авиаперевозок будет проводиться в три этапа.

- Еще 5839 пациентов выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.

- Оборудование из госпиталя в «Крокусе» после пандемии направят в стационары Подмосковья. Перед этим будет проведена его дезинфекция.

- Медработники и волонтеры получили более 40 тыс бесплатных проездных в Москве. Они могут ездить в любом виде общественного транспорта.