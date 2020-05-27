РИАМО - 27 мая. Пожарные столицы спасли четырех человек со второго этажа здания при пожаре на улице Старая Басманная, дом 20, строение 1, сообщается Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по Москве.

«Пожар ликвидирован в частично жилом здании по адресу: улица Старая Басманная, дом 20, строение 1», — отмечается в материале.

Загорелись личные вещи, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 19:34.

Сведений о пострадавших не поступало.