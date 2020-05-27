В среду мэр Москвы Сергей Собянин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о резком сокращении числа госпитализаций с коронавирусом, что позволит вводить новые послабления режима повышенной готовности в столице с 1 июня. Подробнее о том, что ждет москвичей в начале лета, – в материале РИАМО.

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Москва готова к новому этапу

В среду, 27 мая, в столичном управлении Роспотребнадзора заявили, что эпидемиологическая обстановка в Москве позволяет перейти к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19.

Решения по снятию ограничений принимаются на основе трех показателей – коэффициент распространения инфекции меньше единицы в течение 70 дней; наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения – 384 человека на 100 тысяч населения.

«Если смотреть по этим трем показателям, то мы готовы к первому этапу и даже уже готовы ко второму», – сообщила глава управления Елена Андреева.

На первом этапе, с 25 мая, в Москве частично возобновили работу МФЦ, которые предоставляют услуги по предварительной записи, а также вернули каршеринг, но пока не менее чем на пять дней. Волонтерам разрешили посещать приюты для животных.

Еще раньше, с 12 мая, в столице разрешили возобновить работу строек и предприятий при условии строгого соблюдения мер безопасности. Всего в столице заработало около 700 предприятий и более тысячи стройплощадок.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин призвал по максимуму сохранить возможность работы сотрудников на «удаленке». Также в столице до 31 мая по-прежнему действует требование самоизоляции, масочный и пропускной режимы и другие ограничения.

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Как помог масочный режим

Во время совещания с Владимиром Путиным 27 мая Сергей Собянин отметил, что в столице за последние две недели сократилось число госпитализаций тяжелых больных с коронавирусом на 40%, и на столько же – количество вновь выявляемых больных с Covid-19.

Как отметил мэр, несмотря на то, что люди после майских праздников стали выходить на работу и трафик в городе резко вырос – почти на 1 миллион человек – удалось избежать нового возможного всплеска заболеваемости за счет введения масочного и перчаточного режима.

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Зеленый свет: бытовые услуги и непродуктовая торговля

Благодаря улучшению эпидемической обстановки в Москве стало возможным запланировать новый этап смягчения ограничений. Так, Сергей Собянин предложил с 1 июня 2020 года запустить сферу бытовых услуг и непродовольственную торговлю.

«Мы предлагаем с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную», – сказал Собянин, добавив, что в этой сфере в столице работают около 300 тысяч человек.

Означает ли это, что в Москве заработают все крупные ТЦ, пока не уточняется.

Также с июня москвичи смогут вновь воспользоваться бытовыми услугами. Мэр предложил с 1 июня частично открыть и службы быта, «которые не требуют дополнительного контакта с человеком». А именно – прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и прочие.

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Предложили гулять домами

Кроме того, с наступлением лета для москвичей будет постепенно сниматься ограничение на прогулки. Так, с 1 июня по решению мэра москвичи смогут гулять на улице, но строго по очереди. График планируется составить для жителей определенных домов.

«Это очень непростая мера, поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», – сказал Собянин во время совещания с президентом.

По словам мэра, если выпустить гулять всех сразу, то на улицах может случиться что-то вроде «первомайской демонстрации». Для принятия дальнейших решений, по его словам, нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться в течение одной-двух недель.

Пока же, до конца мая, москвичам официально разрешено выходить на улицу без пропуска строго с определенной целью: в магазин или аптеку, для выгула домашних питомцев не дальше 100 метров от дома и выноса мусора.

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