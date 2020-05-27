РИАМО - 27 мая. Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на городских площадках разработчики инновационных продуктов и технологий смогут проводить испытания продукции, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В качестве площадок могут выступать любые организации, готовые предоставить свою инфраструктуру, опыт и знания для проведения тестирования инновационной продукции и возможно стать ее первыми пользователями», — отмечается в материале.

Такая мера, как показывает практика зарубежных стран, поможет поддержать инновационных компаний России.

В ходе программы сформируется список площадок для пилотного тестирования. С мая прошлого года в перечень таких площадок в тестовом режиме вошли инновационно-образовательный комплекс «Техноград», Центр патологии речи и нейрореабилитации, сеть клиник «Медси», группа компаний «А101», Российский университет дружбы народов, школа №1535, Московская поисково-спасательная служба на водных объектах и другие.

Компаниям окажут содействие в проведении пилотных тестирований — экспертиза, юридическое сопровождение, информационная поддержка – силами Агентства инноваций города Москвы.

Порядок, методология, план-график, сроки и другие условия будут регулироваться соглашением между производителями продукции, площадкой и Агентством инноваций города Москвы.

На сегодняшний день на городских и коммерческих площадках проводится или завершено 29 пилотных тестирований, большая часть которых в области медицины и образования.