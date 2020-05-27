РИАМО - 27 мая. В столице производственные компании смогут получить статус «Московский инвестор», что даст им возможность получить инвестиционный вычет — уменьшить сумму налога на прибыль на сумму вложений в основные средства, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Ожидается, что представление инвестиционных налоговых вычетов будет способствовать скорейшему восстановлению инвестиционных процессов по окончании пандемии новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

В дальнейшем это увеличит привлекательность столицы в качестве площадки для размещения современного высокотехнологичного производства.

Также инвестиционные налоговые вычеты - это отличная альтернатива другим видам льгот по налогу на прибыль, которые ограничены во времени или чрезмерно сложные для практического использования.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства столицы, которое определяет порядок получения статуса «Московский инвестор».

Чтобы получить этот статус, нужно выполнить ряд условий, среди которых регистрация в качестве налогоплательщика в Москве, отсутствие задолженности по налогам, сборам, по арендной плате за землю, отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, концентрация в сфере промышленного производства и так далее.

Также объем инвестиций в основные средства должен быть выше 200 миллионов рублей в год либо 300 миллионов рублей в год (для инвестора второй категории).