РИАМО - 27 мая. Власти столицы в качестве антикризисной меры утвердили меры поддержки частных медицинских организаций, распространителей печатных изданий и операторов наружной рекламы, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Введение режима самоизоляции привело к снижению числа пациентов, получающих медицинскую помощь в частных медицинских организациях. Значительно сократились продажи печатной продукции и сопутствующих товаров через нестационарные торговые объекты (НТО) со специализацией «Печать», - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице зафиксировали существенное сокращение спроса на размещение коммерческой наружной рекламы.

В итоге было решено продлить до 31 декабря срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для медицинских организаций. Также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.

Кроме того, собственникам или иным законным владельцам рекламных конструкций будет предоставлена рассрочка на три месяца по оплате договоров на право установки рекламных конструкций путем зачета денежных средств из ранее внесенных обеспечительных платежей.

Эти меры могут продлить на срок до полугода по итогам мониторинга ситуации на рынке распространения печатных СМИ и наружной рекламы.

На сегодня в Москве эксплуатируются 9 962 рекламные конструкции. Также, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, в городе работает 2 086 киосков со специализацией «Печать».